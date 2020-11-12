Kırmızı listedeki bir terörist daha öldürüldü

Son dakika haberine göre; Terör örgütü PKK'nın Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, TSK'nın başarılı operasyonu ile öldürüldü. Konuya dair açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Twitter'dan yapıldı.



SOYLU DUYURDU: KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



Kırmızı listeye bir çizik daha... Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi... Tebrikler Kahramanlar. Allah sizi muhafaza etsin.