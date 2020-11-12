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İzmir'de çöken siteyi yapan müteahhit kendisini böyle savundu!

İzmir depreminde 2 bloğundan biri yıkılan Yağcıoğlu Sitesi'nin müteahhidi Şerafettin Ağar ifadesinde "Bu dönemin teknolojisi o zaman yoktu. Binayı yaparken kalfama iş karşılığı daire verdim. Eğer bina kötü olsaydı kabul eder miydi?" dedi.

Güncel / 12 Kasım 2020 Perşembe 15:10
İzmir'de çöken siteyi yapan müteahhit kendisini böyle savundu!

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 115 kişi hayatını kaybetti. 17 binanın yıkıldığı depremde çok sayıda binada da ağır hasar meydana geldi. Depremin ardından yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesulleri olan 9 kişi gözaltına alındı, 7'si tutuklandı.

Tutuklananlar arasında yer alan, bir bloğu yıkılarak 8 kişinin ölümüne neden olan Yağcıoğlu Sitesi'nin müteahhidi Şerafettin Ağar'ın sorgusunda binanın yıkılmasından sorumlu olmadığını söylediği öğrenildi.

''Biz binaları dönemin şartlarına göre yaptık'

İfadesinde 2005 yılına kadar yaklaşık 40 yıl müteahhitlik yaptığını ve Bornova'da 251 bina inşa ettiğini anlatan Ağar, 'Biz binaları dönemin şartlarına göre yaptık. Bu dönemin teknolojisi o zaman yoktu. Bugüne kadar 251 bina yaptım ve hiçbirine bir şey olmadı. Yağcıoğlu'nun da bir bloğu yıkılmadı. Kolonlarla oynama yapanlar suçlu. Ben kendi kalfama iş karşılığında o siteden daire verdim. Eğer bina kötü olsayağcıoydı kabul eder miydi?' dedi.

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