İstanbul'da açık alanda sigara içen kişilere ilk cezalar kesildi

Türkiye'deki koronavirüs salgının artmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı, dün akşam 81 il valiliğine bir genelge gönderdi. Genelgeye göre illerde araç trafiğine kapalı caddelerde ve otobüs duraklarında sigara içmek yasaklandı. Yasak bugün devreye girerken İstanbul'da da ilk cezalar İstiklal Caddesi'nde kesildi.
Solunum yoluyla kolayca bulaşan koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek için, bugünden itibaren İstanbul'da trafiğe kapalı cadde, sokak ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklandı.
Yasağın yürürlüğe girmesiyle harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde polis aracı ve drone ile anons yaparak vatandaşları uyardı.
Yasağa uymayanlar tespit edilerek para cezası kesildi. Ceza yazılan kişiler 'Yasaktan haberimiz yoktu. Artık dikkat edeceğiz' dedi.