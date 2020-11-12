Hemşirenin yaptıkları dehşete düşürdü! Yenidoğan bebeklerin yanına gidip…

30 yaşındaki Lucy Letby, Chester Hastanesi'nin yenidoğan birimindeki ölümlerle ilgili üç yıllık bir soruşturmanın ardından tutuklandı. Ailesi ve arkadaşları tarafından 'garip kişilikli ama iyi kalpli' olarak nitelendirilen hemşire, 8 cinayet ve 10 cinayete teşebbüsle suçlanıyor. Cheshire Polisi sözcüsü, hemşirenin suçlamalarla yüzleşmek için yarın Warrington Sulh Ceza Mahkemesine çıkacağını söyledi.



YENİ DOĞAN BEBEKLERİ ÖLDÜRÜYOR İDDİASI

Hereford, Arran Caddesi'nden Letby, 2017'de başlayan hastanede ölümlerle ilgili soruşturma kapsamında Salı günü üçüncü kez tutuklandı.

Hastanenin Mart 2015 ile Temmuz 2016 arasında çok sayıda ölümle ilgili endişelerini dile getirmesinin ardından polis soruşturma başlattı.



Sağlık görevlileri prematüre bebeklerin kalp ve akciğer yetmezliği nedeniyle öldüğünü tespit ettiğinde dahili bir soruşturma daha başlatıldı. Letby'nin arkadaşları ve ailesi, 'garip ama iyi kalpli' olan yenidoğan ünitesi hemşiresinin masum olduğunu söyledi.



Bir polis sözcüsü şunları söyledi:



'Kraliyet Savcılık Servisi, Chester Hastanesi Kontesindeki bir dizi bebek ölümüne yönelik devam eden soruşturma ile bağlantılı olarak Cheshire Polisine bir sağlık uzmanını cinayet suçlamasıyla tutuklama yetkisi verdi.. Hereford, Arran Caddesi'nden Lucy Letby, sekiz cinayet ve 10 cinayete teşebbüsle suçlanıyor'



Salı günü polis, olaya karışan tüm bebeklerin ebeveynlerinin gelişmelerden tam olarak haberdar edildiğini ve memurlar tarafından ailelere destek verildiğini söyledi.



Letby, 2018 ve 2019 yıllarında polis tarafından tutuklandı, ancak daha fazla soruşturma yapılıncaya kadar kefaletle cezalandırıldı.



Önceki tutuklamalarının ardından, Chester'ın Blacon bölgesindeki evi polis tarafından çok kez arandı.



Chester ve District Standard gazetesine 2013 yılında verdiği bir röportajda hemşire, çeşitli düzeylerde destek gerektiren bebeklere baktığını söyledi. 2011'de University of Chester'da çocuk hemşiresi olarak kalifiye olmadan önce, üç yıllık eğitim süresince şu an çalıştığı birimde öğrenci hemşire olarak görev yaptı.