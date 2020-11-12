Hava alma bahanesiyle engelli kıza dehşeti yaşattı!

İstanbul'dan Kahta'ya gitmek için annesiyle birlikte otobüse binen genç kız dehşeti yaşadı. Otobüsün Eminönü'nden Harem'e geçmek için bindiği feribotta muavin tarafından 'hava alma' bahanesiyle otobüsten çıkarılan genç kız, tecavüze uğradı. Annesinin olayı öğrenmesi ardından yakalanan şüpheli tutuklanırken hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



FERİBOTA BİNDİLER



Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Ağustos ayında zeka engeli bulunan genç kız ve annesi İstanbul'dan Kahta'ya gitmek için bir otobüse bindi. Eminönü'nden Harem'e gitmek üzere araçlı vapura binen otobüs içindeki yolcular inerek feribotun üst kısmına geçti. Araçta genç kız ve annesi kaldı. Anne, kızının dışarı çıkmasına karşı çıktı.



HAVA ALDIRMA BAHANESİYLE ÇIKARDI



Bu sırada otobüste muavin olarak çalışan Mehmet Erkan Ö. müştekinin yanına gelerek genç kızın hava alması için kendisine göz kulak olabileceğini söyledi. Anne de bunu kabul ederek mağdur genç kızı otobüsten çıkardı.



ASANSÖRDE İSTİSMAR



Şüpheli muavin bu sırada genç kızı asansöre doğru götürdü. Burada zorla kıyafetlerini çıkardı. Engelli kıza cinsel istismarda bulundu. Bunun üzerine genç kız korkarak bağırmaya başladı. Annesinin yanına döndü. Otobüs seyir halindeyken bir süre sonra annesine lavabo ihtiyacı olduğunu söyledi. Kızı ile birlikte lavaboya giden anne kızının istismara uğradığını anladı. Ne olduğunu sorduğunda ise büyük bir şok yaşadı.



Bunun üzerine hemen şüpheliden şikayetçi oldu. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli Mehmet Erkan Ö. suçlamaları kabul etmedi. Adli Tıp Kurumu tarafından mağdur genç kız hakkında rapor düzenlendi. Genç kıza yapılan istismar raporlara yansıdı.



TUTUKLANDI, AĞIR CEZA'DA YARGILANACAK



Tamamlanan soruşturma sonucunda şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, raporun mağdurun iddialarını destekler nitelikte olduğu ve şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği belirtildi.



Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelinin 'Nitelikli Cinsel Saldırı', 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşına çıkacak.