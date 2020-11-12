Corona virüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Corona virüs aşısıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 4 yaşında ailesiyle birlikte Hatay'ın İskenderun ilçesinden Almanya'ya göçen ve başarıdan başarıya koşan Prof. Dr. Uğur Şahin'in firması BioNTech dünyana corona virüs aşısı müjdesini vermişti. Uğur Şahin corona aşısının Türkiye'ye ne zaman geleceğini açıkladı. Öte yandan Almanya'daki en zengin 100 kişi arasında bulunan Şahin'in hayatı da merak konusu oldu. İnsanlığı kurtaracak 'Türk' olarak nitelendirilen Uğur Şahin başarılarına rağmen "inanılmaz derecede alçak gönüllü ve çok mütevazı" olarak biliniyor. İşte Uğur Şahin'in hayatı ve corona aşısıyla ilgili son dakika haberi...



CORONA AŞISIYLA İNSANLIĞA UMUT OLDU



Almanya'da biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun açıklanmasıyla şirketin kurucuları arasında yer alan Türk göçmenlerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin (55) ve eşi Dr. Özlem Türeci (53) de insanlığa umut olan bir başarıya imza attı.



BioNTech'in, ABD'li ortağı Pfizer ile yaptığı açıklamaya göre, Kovid-19'a karşı geliştirilen BNT162b2 adlı aşı adayı, devam eden 3. aşama denemelerinde yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu kanıtladı.

Dünyanın kurtarıcısı oldu. Türk bilim adamı Turkuvaz Grubu'nun yeni dergisi inbusiness'a konuştu: Sabırlı olmak zorundayız. Zorlu bir kış bizi bekliyor. Bununla başa çıkmanın tek yolu sosyal mesafe kurallarına bağlı kalmak ve maske takmak. Aşının geniş kitlelere ulaşabilmesi için 6 ay geçmesi gerekecek. Her şey yolunda giderse hayatın normalleşmesi 2021'in Haziran ayında başlayacak.



Prof. Dr. Şahin, Almanya'nın Mainz kentindeki evinden, şirketi BioNTech'in binasına bisikletle gidiyor. Anne yemeği yaprak sarmadan da asla vazgeçmiyor.



PFİZER'IN sözcüsü Andrew Widger BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin için "Ona çok güvendik. Aşıda ciddi yan etki yok" dedi.

