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CHP'li isim Kılıçdaroğlu'nu fena madara etti!

ABD Başkanı seçilen Joe Biden’ı kutlayan Kemal Kılıçdaroğlu’na eski CHP milletvekilleri tepki gösterdi. Şahin Mengü “Türkiye’deki 'iktidarı devireceğim’ diyen siyasetçi kutlanmaz” dedi.

Güncel / 12 Kasım 2020 Perşembe 11:58
CHP'li isim Kılıçdaroğlu'nu fena madara etti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD Başkanı seçilen Joe Biden için jet hızıyla kutlama mesajı yayınlamasına parti içinde sayıları az da olsa bazı eski milletvekilleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda tepki gösterdi.

Eski Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün açıklaması şöyle: “Tayyip Erdoğan'ı günahım kadar sevmem, ama Türkiye'de bir iktidarı ‘Devireceğim' diyen bir Amerikalı siyasetçiyi hiç sevmem. O kutlanmaz, 'Haddini bil, Türkler kendi sorunlarını kendi çözer' denir. Biz Amerikan'ın bütün baskılarına rağmen Kıbrıs'a çıkartma yapan partinin üyeleriyiz. Atatürkçüysen, Kemalist'sen emperyalistlerle ilişkine mesafe koyacaksın.”

'Rotasını şaşırmışlardan değiliz'

Eski Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu'nun ise konu ile ilgili yayınladığı mesajda “Trump'ın gitmesine üzülen, Biden'ın gelmesine sevinen, rotasını şaşırmışlardan değiliz.' dedi.

Eski CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt ise hem Şahin'in hem de Turpçu'nun mesajlarını kendi sayfasında paylaşarak, bu görüşlere katıldığını ifade etti.

Milletvekili

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