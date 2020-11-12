Bakan Akar duyurdu: Rus heyet geliyor!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu.



İşte öne çıkanlar;



'Azerbaycan'da varmaya çalıştığımız nokta ateşkesin kalıcı olması istikrarın barışın sağlanması, hudutların açılması refahın yayılması. Kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin. Mesele bu.



(Türk Rus gözetleme merkezine ilişkin) Azerbaycan ile ilgili 7 bölge var. 2' si Kerbecer, Laçin bir de Agdan var. 7 rayonun 4'ü ü Azerbaycan kontrolünde. Agdan'ı 15 Kasım'da Kerbecer'i 20 Kasım'da Laçin'in 1 Aralık'ta devir teslimi yapılacak.



Azerbaycan'da varmaya çalıştığımız nokta ateşkesin kalıcı olması istikrarın barışın sağlanması, hudutların açılması refahın yayılması. Kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin. Mesele bu.



(Karabağ'daki anlaşma) Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Taktik ve teknik olarak, kim nerede duracak, kim ne yapacak bunlar konuşulacak.



2013-2014 çözüm sürecine karşı çıkanlar var. Buna ne gerek vardı gibi. Çözüm süreci gerçekten çok önemli olmuştur. Devlet bütün şefkatini sabrını göstermiştir. Terör bitirin oturalım bu işi çözelim demiştir. Ne oldu Antep, Ankara, İstanbul yüzlerce kişi katlettiler. Cevap bu oldu. Bunun üzerine ne oldu. Burada yapılan şeylerin karşılığı bu olunca 24 Temmuz'da bu katliamlardan sonra gerçekten büyük çaplı terör hedeflerinin hepsi vuruldu havadan 24 saat 48 saat. Sonra dağlara girildi çıkılmaz denilen yerler çıkıldı. Mehmetçik altını üstüne getirdi. Dağlarda başarılı olamayacağını anlayan teröristler şehirlere gitti. Mehmetçik oraya girdi kazdığı çukurlara onları gömdü. İnşallah bu asil milleti bu beladan kurtaracağız.'