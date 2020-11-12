Bakan Akar’dan Doğu Akdeniz açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Bakan Akar, Türkiye'yi Antalya körfezine hapsetmek isteyenlere karşı kararlı duruşun devam edeceğini, hiçbir oldubittiye de izin verilmeyeceğini bir kez daha bildirdi



Bakan Akar, 'Türkiye'yi Ege Denizi'nde karasularına ve Doğu Akdeniz'de Antalya körfezine hapsetme çabalarına karşı durmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi, kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz. Şehit oluruz, gazi oluruz; ancak hiçbir oldubittiye de izin vermeyiz' dedi.



Akar, ‘'Yunanistan ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'e yönelik ilişkiye girmelerine bigane kalamazdık, biz de ülkemizin hak, alaka ve menfaaetlerini koruyacak şekilde gerekli tedbirleri aldık' dedi.