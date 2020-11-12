Alman polisinin ırkçılığı raporlara yansıdı!

Almanya'da yapılan bir araştırma, polislerin göçmen kökenlilere ve görünüşü Alman olarak algılanmayan kişilere ırkçı davrandığına ilişkin emareler bulunduğunu ortaya koydu.



Bochum Ruhr-Üniversitesi tarafından yapılan ve 2018'den sonra polis ile karşı karşıya gelen 3 bin 370 kişinin katıldığı araştırmada, göçmen kökenli ve dış görünüşü Alman olarak algılanmayan kişilerin polis şiddetini nasıl tecrübe ettiği ele alındı.



İSLAM DÜŞMANLIĞI ARTTI



Üniversitenin Kriminoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tobias Singelnstein, polislerin ırkçı davrandığına ilişkin bazı emarelerin bulunduğuna işaret ederek, araştırma kapsamında polis şiddetine maruz kalan mağdurların polislerin açıkça ırkçı, Yahudi ve İslam düşmanı davranışlarını anlattıklarını ifade etti.



Singelstein, bu konuda polislerle de görüşüldüğüne dikkati çekerek, mağdurların yaşadığı deneyimlerin bazı meslektaşları tarafından da doğrulandığını kaydetti.



ŞÜPHE OLMADAN DURDURUYORLAR



Emniyet teşkilatında bir yapısal sorunun bulunduğunu belirten Singelnstein, ancak bu araştırmada öncelikli olarak yasa dışı polis şiddeti araştırıldığından çalışmadaki mevcut verilerle söz konusu yapısal sorunun somut olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.



Araştırmanın, polisin daha çok göçmen kökenlileri ve Alman olarak algılanmayan kişileri herhangi bir şüphe olmadan kontrol ettiğini ortaya koyduğunu ifade eden Singelnstein, göçmen kökenlilerin yüzde 42'sinin ve Alman olarak algılanmayan kişilerin de yüzde 62'sinin polisin kendilerine ayrımcı davrandığını aktardıklarını dile getirdi.



IRKÇILIK ARAŞTIRMASI İSTENDİ



Singlenstein, federal hükümetin, emniyet birimlerinde ırkçılık araştırmasını ivedilikle yapması çağrısında bulundu.



Aşağı Saksonya Polis Akademisinden Astrid Jacobsen ise polislerin çoğunun bilinçli olarak ırkçı davranmadığını daha çok bilinçsiz ve deneyimlere dayanarak hareket ettiklerini savundu.



"TÜRKLERİ AVLAYACAĞIZ"



Araştırmada görüşlerine başvurulan bir polis, bazı meslektaşlarının "Bugün Türkleri avlayacağız" ifadesini kullandıklarını, daha sonra devriye gezildiğinde yabancıları takibe aldıklarını ve küçük bir harekette bile, mesela "sinyal vermedi" diye hemen durdurup sorguya çektiklerini anlattı.



ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd olayının ardından Almanya'da da polisin ırkçı tutumu yoğun olarak tartışılmıştı.