ABD'den Yunan'a tokat gibi cevap! İddiaları çürüdü

Yunan medyasına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongre'ye gönderilen bir raporda, Ege'de karasuları 6 mil olan Yunanistan'ın, hava sahasının 10 mil olduğunu iddia ettiği, ancak uluslararası hukukun hava sahası ile karasularının aynı çizgide olmasını öngördüğü vurgulandı. Raporda, “ABD bu nedenle 6 mile kadar olan hava sahasını tanıyor. Bu konuda Yunanistan ile ABD'nin ortak görüşü bulunmamaktadır” denildi. Aynı raporda ABD'nin, Yunanistan ve Türkiye'yi deniz sınırları ile ilgili anlaşmazlıklarını uluslararası hukuk temelinde barışçıl yollarla çözmelerine teşvik ettiği de belirtildi.



Kongre'ye de cevap

1930 yılındaki bir kraliyet kararnamesi ile Ege'de hava sahasını tek taraflı olarak 10 mil ilan eden Yunanistan, Türk savaş uçaklarının gerçekte uluslararası hava sahası olan 6-10 mil arasındaki uçuşlarının “ihlal” teşkil ettiğini öne sürüyor. Yunan medyasına göre ayrıca, ABD Kongresi bir süre önce, geçen yıl kabul edilen Türkiye aleyhtarı “Doğu Akdeniz için Güvenlik ve Enerji İşbirliği” yasası çerçevesinde, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 1 Ocak 2017'den bu yana Yunan hava sahasına (10 millik) yapılan Türk “ihlallerinin” listesini sunmasını istedi. ABD Dışişleri Bakanlığı da gönderdiği rapor ile böyle bir liste sunamayacağını bildirmiş oldu. “Doğu Akdeniz için Güvenlik ve Enerji İşbirliği” yasasına, Türkiye karşıtı Amerikalı senatörler Robert Menendez ve Marco Rubio ön ayak olmuştu.



Oruç Reis'in navtexi uzatıldı

Doğu Akdeniz'de çalışmalarına devam eden Oruç Reis sismik araştırma gemisinin görev süresi 23 Kasım'a kadar uzatıldı. Son Navtex uyarınca Oruç Reis, çalışmalarına yeni belirlenen sahada devam edecek. Sismik araştırmalar yapmak üzere 12 Ekim'de ikinci kez Doğu Akdeniz'e gönderilen Oruç Reis, o tarihten bu yana faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.



Dışişlerinden açıklama

Türk Dışişleri Bakanlığı, Atina'nın, yeni Navtex ile “Yunan kıta sahanlığının ihlal edildiği” yönündeki iddiasına yanıt verdi. Yunanistan'ın tepkisinin “uluslararası hukuka ve teamüle aykırı maksimalist deniz sınırı iddialarına dayandığı” kaydedilen yazılı açıklamada, çözüm için, Atina hükümetinin “önkoşulsuz diyalog çağrılarına olumlu karşılık vermesi gerektiği” belirtildi.