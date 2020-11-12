USD (Alış - Satış) : 8,05 - 8,06 EURO (Alış - Satış) : 9,49 - 9,51

ABD bankasından dikkat çeken Türk lirası hamlesi!

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Türk Lirası'nda uzun süredir devam ettirdikleri UW-ağırlığını azalt pozisyonlarında kar realizasyonuna gittiklerini ve piyasa ağırlığı-MW pozisyonuna geçtiklerini belirtti.

Güncel / 12 Kasım 2020 Perşembe 10:50
ABD bankasından dikkat çeken Türk lirası hamlesi!

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın serbest piyasa uygulamalarını merkezine alan kural tabanlı politikalara güçlü destek verecek gibi görünmesini yatırımcı güveninin iyileşmesine yardım edebileceğini bildirdi.

Türkiye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren JPMorgan, yeni TCMB Başkanı Ağbal'ın dağa iyi iletişime ve politika yönlendirmesine vurgu yapmasının cesaret verici olduğunu belirten JPMorgan, Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın yaptığı yazılı açıklamada, şeffaf, öngörülebilir ve hesap verebilir politikalar uygulanması sözü vermesinin piyasalara güven verdiğini vurguladı.

Bu yeni ekonomi ekibinin ilk testinin gelecek hafta yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı olacağına işaret eden JPMorgan, 'Yeni ekibin büyük bir politika faizi artırımı yapacaklarını ve aynı zamanda daha fazla şeffaflık ve öngörülebilirlik sağlamak için politika çerçevesini basitleştireceklerini düşünüyoruz. Bu doğrultuda TCMB'nin politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 15,25'e çıkarmasını bekliyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Türk Lirası'nda uzun süredir devam ettirdikleri UW-ağırlığını azalt pozisyonlarında kar realizasyonuna gittiklerini ve piyasa ağırlığı-MW pozisyonuna geçtiklerini belirten JPMorgan, orta vadede anlamlı yabancı portföy yatırım girişi çekilmesi, yurt içi piyasadaki dolarizasyonun tersine çevrilmesi ve döviz rezervlerinin yeniden inşaa edilmesi için Türkiye'nin ısrarcı şekilde şahin duruş sergilemesinin gerekmesinin muhtemel olacağını da vurguladı.

Öte yandan Societe Generale'nin ardından Citigroup da Türk Lirası varlıklarıyla ilgili değerlendirme yayınlayarak pozisyonunu güncelledi. Citi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide yeni dönem açıklamaları sonrasında TL pozisyonunu pozitif yönde güncelledi.

Recep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Ümit ÖZDEMİR

DEPREMDE SADECE BİNALAR DEĞİL, BAZILARININ İNSANLIĞIDA YIKILDI!

Ümit ÖZDEMİR
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement