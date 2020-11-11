Yunan tankeri ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı: 5 kişi kayıp

Adana'nın Karataş ilçesinde 15 deniz mili açıklarında saat 05.50'de Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı bir balıkçı teknesi çarpıştı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, balıkçı teknesinin alabora olduğu açıklanırken bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timinin sevk edildiği belirtildi.



Teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.