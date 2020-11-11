Yunan tankeri ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı: 5 kişi kayıp

Adana'nın Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesi çarpıştı. Alabora olan teknede bulunan 5 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Adana'nın Karataş ilçesinde 15 deniz mili açıklarında saat 05.50'de Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı bir balıkçı teknesi çarpıştı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, balıkçı teknesinin alabora olduğu açıklanırken bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timinin sevk edildiği belirtildi.
Teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.