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Ömer Çelik'ten İP'li Özdağ'a sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Ümit Özdağ'ın skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamalarında; "Ümit Özdağ'ın AK Parti ile İyi Parti arasında bir süredir gizli görüşmeler ve gizli bir yeni anayasa çalışması yapıldığı şeklinde tamamen uydurma ve hiçbir gerçekliğe dayanmayan sözler sarf ettiğini dile getirdi. Çelik, Ümit Özdağ'ın skandal sözlerine "Biz kapalı kapılar arkasında hiç kimseyle konu ne olursa olsun bir çalışma yapmayız. Yaptığımız ve yapacağımız her işi milletimizin gözü önünde yaparız." diyerek çok sert tepki gösterdi.

Güncel / 11 Kasım 2020 Çarşamba 16:24
Ömer Çelik'ten İP'li Özdağ'a sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ümit Özdağ'a çok sert tepki geldi. Çelik açıklamalarında; 'Ümit Özdağ adlı şahıs ahlaksız bir yalan söylemiş. İsmimi de anarak Ak Parti ile İyi Parti arasında bir süredir gizli görüşmeler ve gizli bir yeni anayasa çalışması yapıldığı şeklinde tamamen uydurma olan, hiçbir gerçekliğe dayanmayan bir açıklama yapmıştır. Ümit Özdağ'ın bu iftirası en hafif tabirle utanmazlıktır. Yalan yanlış sözlerle şahsımı hedef alması siyaset değil, ahlaksızlıktır. Siyasetin bu kadar çirkin ve kirli bir şekilde yapılması kimseye yakışmaz ama açıkça yalan söyleyen Ümit Özdağ'a yakışmıştır.' dedi.

Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde;

Ümit Özdağ adlı şahıs ahlaksız bir yalan söylemiş. İsmimi de anarak Ak Parti ile İyi Parti arasında bir süredir gizli görüşmeler ve gizli bir yeni anayasa çalışması yapıldığı şeklinde tamamen uydurma olan, hiçbir gerçekliğe dayanmayan bir açıklama yapmıştır.

'HER İŞİ MİLLETİMİZİN GÖZÜ ÖNÜNDE YAPARIZ'

Bu şahsın ifade ettiği yalanlar, yalan siyasetinin en ahlaksız örneklerindendir. Biz kapalı kapılar arkasında hiç kimseyle konu ne olursa olsun bir çalışma yapmayız. Yaptığımız ve yapacağımız her işi milletimizin gözü önünde yaparız.

'ŞAHSIMI HEDEF ALMASI SİYASET DEĞİL, AHLAKSIZLIKTIR'

Ümit Özdağ'ın bu iftirası en hafif tabirle utanmazlıktır. Yalan yanlış sözlerle şahsımı hedef alması siyaset değil, ahlaksızlıktır. Siyasetin bu kadar çirkin ve kirli bir şekilde yapılması kimseye yakışmaz ama açıkça yalan söyleyen Ümit Özdağ'a yakışmıştır.

Ak PartiÖmer Çelik

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