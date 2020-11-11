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Muharrem İnce CHP'nin 'çıkanı ihraç ederiz' dediği kanala konuk olacak!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine yönelik 'Parti kurmak için para aldı' iddiası sonrası CHP liderini hedef alan açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, parti yönetiminin boykot kararı aldığı CNN Türk yayınına konuk olacağını duyurdu.

Güncel / 11 Kasım 2020 Çarşamba 13:49
Muharrem İnce CHP'nin 'çıkanı ihraç ederiz' dediği kanala konuk olacak!

Cumhuriyet Halk Partisi, geçtiğimiz aylarda MYK toplantısında CNN Türk'e hiçbir CHP'linin çıkmaması kararı almıştı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da, “Partililerimize tuzak kurma, gerçekleri çarpıtma nedeniyle CHP'lilerin CNN Türk kanalında yapılan programlara katılmaması kararı alınmıştır. CHP'li hiç kimse CNN Türk kanalına çıkmayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

3 CHP'Lİ İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Alınan kararın ardından kanala konuk olan parti üyeleri Ümit Kocasakal, Avukat İrem Çiçek ve eski milletvekili Mehmet Sevigen, CHP yönetimi tarafından ihraç edilmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Millet İttifakı'nı bozmak için para karşılığında parti kurmakla suçlanan Muharrem İnce de CNN Türk canlı yayınına katılacağını duyurdu.

MilletvekiliKemal KılıçdaroğluCumhuriyet Halk PartisiMuharrem İnceTuncay Özkan

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