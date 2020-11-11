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Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan iş ilanında anlamlı sözler… Oda TV hazmedemedi!

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yayınlanan şoförlük ilanında, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) “İnsanların en hayırlısı, insanlara en fazla faydası dokunandır” sözüne yer verildi. Oda TV, Efendimiz’in hadis-i şerifinin ilanda yer almasını kaldıramadı.

Güncel / 11 Kasım 2020 Çarşamba 13:18
Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan iş ilanında anlamlı sözler… Oda TV hazmedemedi!

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu, 5 şoför alımı için ilan verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda önce kurumun, “İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır” inancını ve “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesini kendisine rehber edindiği bildirildi. Daha sonra alınacak personele ilişkin şartlar sıralandı.

İlanda, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) “İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır” şeklindeki hadis-i şerifine yer verilmesi, tetikçi Oda TV’yi rahatsız etti. İlanı, “Devletten hadisle şoför ilanı” başlığıyla haberi duyuran Oda TV, “TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) sözleşmeli şoför alımı ilanına ‘İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır’ hadisiyle çıktı.” ifadelerini kullandı.

Oda TV’nin rahatsız olması, ilandaki ifadelerin doğruluğunu kanıtladı!..


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