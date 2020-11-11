İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Ayda bebek ile dalga geçen TikTokçu Ceylin Akçalı'ya tepki yağıyor!

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin hüznünü yaşarken TikToK'ta paylaşılan bir video bugün sosyal medyada gündem oldu. Ceylik Akçalı isimli bir kişinin Ayda bebeğin deprem enkazından çıkarılması, annesini kaybetmesi ve daha sonra yaşadıklarıyla ilgili hazırladığı video büyük tepki topladı. Enkazın altından çıkarılma anını kendince betimleyen Ceylin Akçalı, fonda çalınan müzikle de ne denli ciddiyetsiz olduğunu gözler önüne serdi.







'ANNE SES VER ANNE, NE OLUR ÖLME'



Ceylin Akçalı'nın TikTok'taki videosunda en akılda kalan noktalardan biri de 'Anne ses ver anne, ne olur ölme' kısmı. Deprem enkazında annesini kaybeden Ayda bebeğin yaşadıklarıyla dalga geçen o anları betimleyerek takipçi kazanmak isteyen bu genç kız sosyal platformlarda büyük tepki çekti.







'EVİMİZDEN GERİYE KALAN SADECE BİR YIKINTI'



91 saat sonra enkaz altından kurtarıldığı anları da betimleyen Ceylin Akçalı, yırtık kıyafetleriyle enkazdan çıktıktan sonra yıkılan binanın yanına giderek 'Evimizden geriye kalan sadece bir yıkıntı' cümlelerini söylüyor. Binlerce insanın en kötü anlarının sadece izlenme ve prim yapma duygusuyla bu denli kullanılması tüm izleyenlerin kalbini yaraladı...



















