İstismarcı öğretmene tarihi ceza!

Antalya'da 26 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen Mahmut Aydın Köksar, 621 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, istismarda bulunulduğu ileri sürülen 1 çocukla ilgili sanık hakkında beraat kararı verdi. 621 yıl hapis kararı, 1 sanıklı davada bugüne kadar verilen en ağır ceza olarak tarihe geçti.



Kepez ilçesindeki bir ilkokulda yaşanan cinsel istismar olaylarıyla ilgili Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 12'nci duruşmasında karar verildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Aydın Köksar SEGBİS aracılığıyla katılırken, şikayetçi veliler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi vekili ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Sanık Mahmut Aydın Köksar, savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, suçsuz olduğunu ve adalete güvendiğini söyledi. Sanık avukatları da iddiaların hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söyledi. Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın 20 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçunu işlediğine kanaat getirerek cezalandırılmasını talep etti. Savcı, istismarda bulunulduğu ileri sürülen 7 öğrenci için sanık hakkında beraat istedi.



REKOR CEZA



Mahkeme başkanı kararını açıklamadan önce salonda duruşmayı izleyenlere, TCK'nın hangi maddelerine göre ceza tayininde bulunduklarını açıkladı. Başkan, cezada sanığın öğretmen oluşu, eylemini birden çok tekrarlamış olmasını da dikkate alarak verilen cezanın artırıldığına dikkat çekti. Mahkeme heyeti, sanığın 26 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçunu işlediğine kanaat getirerek, hiçbir indirim uygulamadan toplamda 621 yıl hapis cezası verdi. Sanık Köksar, istismarda bulunduğu ileri sürülen 1 çocukla ilgili beraat etti. Mahkeme başkanı ayrıca sanığın öğretmenlikten menedildiğini de açıkladı.



"BUGÜN ADALET YERİNİ BULDU"



Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan da 27 çocuk içindeki bir çocuğun konuşmasıyla sanığın 600 yılı aşkın bir ceza aldığını vurguladı.