İşte Apple M1! Şaşırtan özellik...

İlk kez Mac cihazlarda bu kadar kapsamlı bir değişim yaşandığını belirten Apple, donanım ve yazılım entegrasyonu sayesinde kullanıcıların mükemmel bir deneyim yaşayacağının altını çizdi.



5nm teknolojisi ile üretilen ilk işlemci olan Apple M1, 16 milyar transistör ile karşımıza çıkıyor. 8 çekirdek ve 4 yüksek hızlı iş parçacığına sahip olan işlemci dünyanın en hızlı CPU çekirdeği olarak tanımlanıyor.



Tunderbolt ve USB 4 teknolojilerini destekleyen Apple M1, 8 çekirdekli grafik arabirimine sahip. Düşük güç tüketimi ve yüksek performans ile dikkat çeken yeni işlemci, 10W seviyesinde rakipleriyle karşılaştırıldığında performans konusunda neredeyse 2 kat daha iyi sonuç veriyor. Ayrıca rakiplerine oranla yaklaşık yüzde 75 daha az güç tüketimi ile aynı maksimum performans değerini yakalıyor.



16 çekirdekli yapay zeka motoru içeren işlemci saniyede 11 trilyon işlem kapasitesine sahip. Yeni yapay zeka motoru yaklaşık 15 kat daha hızlı makine öğrenimi sağlıyor. Geliştirilen teknoloji sayesinde Mac cihazlarınızı tıpkı iPhone ve iPad gibi uyku modundayken hızlı bir şekilde uyandırabileceksiniz.



2,6 teraflop ile dünyanın en hızlı entegre grafiğine sahip olan yeni işlemci, 10W seviyesinde rakiplerinden 2 kat daha iyi performans sağlayabiliyor. Yeni grafik arabirimi sayesinde MacBook modelleri yaklaşık 6 kat daha iyi performansa sahip olacak.



Apple tarafından geliştirilen tüm uygulamalar ARM tabanlı yeni işlemciye göre optimize edildi. Yeni geliştirilen teknoloji sayesinde Mac cihazlarda iOS uygulaması çalıştırılabilecek. Ancak bu özelliği geliştiriciler kapatabiliyor.



M1 işlemcilerde bulunan birleşik bellek mimarisi sayesinde kullandığınız cihazlar daha performanslı hale gelecek. Kullanılan uygulamalar her zamankinden daha fazla grafik belleğine erişecek.



Yeni güvenlik teknolojisi sayesinde Apple M1 işlemciye sahip olan cihazlar daha güvenli hale gelecek. Geliştirilen teknoloji Hackintosh sistem kuranları da etkileyecek.



macOS Bigsur sürümünün Apple M1 işlemciler için optimize edildiğini belirten Apple, kullanıcıların performans konusunda herhangi bir sorun yaşamayacağının altını çizdi.

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