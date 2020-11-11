Harekete geçildi! İkinci elde otomobil fiyatlarını düşürecek adım

Koronavirüs salgınıyla birlikte sıfır araç tarafında ortaya çıkan tedarik sıkıntısının yanı sıra geçtiğimiz aylarda yapılan ÖTV düzenlemesi ile döviz kurlarının da etkisiyle yükselen fiyatlar, araç alacak vatandaşı ikinci el araç piyasasına yönlendirince 7 ay önce 70 bin TL'ye satılan ikinci el bir aracın fiyatı 120 bin TL'ye kadar çıktı.



İkinci el tarafında aşırı oranda yükselen fiyatların perde arkasında ise sadece sıfır araç tarafında ortaya çıkan sıkıntılar yer almıyor. Araç piyasasında ortaya çıkan havayı kendi lehine çevirmek isteyen kimi fırsatçıların manipülatif yönlendirmeleri ile de yükselen ikinci el araç fiyatlarına yönelik sektör temsilcileri ise yakın zamanda yüzde 10 oranında bir artış daha bekliyor.



İthalat tedbiri gündemde



Öte yandan ikinci el araç piyasasında ortaya çıkan ve sürekli artış eğilimi gösteren fiyatlara yönelik alınacak tedbirler hükümetin de ajandasına girdi. Geçtiğimiz günlerde öne sürülen bir iddiaya göre; ikinci el araç piyasasına yönelik aralarında ithalatın da yapılmasının yer aldığı bir takım tedbirler gündemde. Yeni Şafak'ın haberine göre ikinci el araç tarafına yönelik olası bir ithalat izninin verilmesi halinde ise fiyatlarda düşüş yaşanması bekleniyor.



'Bizim için de sürpriz bir gündem maddesi oldu'



Konuyla ilgili konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ''Bizim için de sürpriz bir gündem maddesi oldu. Tabi bu yönde İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği olarak bir düşüncemiz vardı ancak olgunlaşmamıştı. O yüzden de kamuoyu ile paylaşmamıştık. Burada önemli olan nokta şu: Bu uygulama ile ne amaçlanıyor. İkinci el araçlarının fiyatlarının stabil hale getirilmesi mi?, yoksa tüketicinin lüks araca erişim noktasında yaşadığı zorluğun ortadan kaldırılması mı?. Bunu öğrenmek lazım.'' diye konuştu.



Araç çöplüğüne dönüşmeyelim



Atılacak ithalat adımının da doğru bir şekilde hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Ertemel, ''O yüzden bu sürecin detaylarının iç dinamikleri de oynatmadan iyice olgunlaştırılması lazım. gerekiyor. Yani neyin ithal edilmesi gerektiği iyi tespit edilmeli. Burada kalkıp Avrupa'nın kullanmadığı araçları getirip Türkiye'yi de bir araba çöplüğüne dönüştürmemek lazım. Bu bizim isteyeceğimiz en son şey olur.''



Şartlar olmalı



Bu sürecin detaylarının ortaya çıkarılmasının ardından ikinci el piyasasında yer alan paydaşlar ile değerlendirilmesi gerektiğine de vurgu yapan Ertemel, bu tarz bir ithalat izninin 20- 25 yıl öncesinde de gerçekleştiğini dile getirerek, ''Evet böyle bir uygulama olabilir fakat şartlarını iyi oluşturmak lazım. İthalat kararı alınması halinde buna belli şartların yanında bir süre de konulması gerekiyor. Öte taraftan belli model, yıl ve motor hacmi gibi kriterler getirilmeli. Tüm bunlar içeride yerli olarak üretimi yapılan araçlar da göz önünde bulundurularak onların fiyatlarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde planlanmalı.'' dedi.



En uygunu Almanya



Bu sürecin detaylarının ortaya çıkarılmasının ardından ikinci el piyasasında yer alan paydaşlar ile değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Ertemel, bu şekilde bir durumun 20- 25 yıl öncesinde de olduğunu belirterek Türkiye'ye yapılacak ikinci el araç ithalatında en uygun ülkelerin Avrupa ülkeleri olduğunu ve başı Almanya'nın çektiğini dile getirdi.



Fiyatları olumlu etkileyecek



İthalat kararının alınması halinde bu uygulamanın ikinci el araç fiyatlarına etkisine ilişkin de konuşan Ertemel, bu yönde atılacak adımın ikinci el araç fiyatlarına olumlu yansıması olacağını kaydederken fiyatların yükselmesinde en büyük etkenin sıfır araç fiyatlarının olduğunun altını çizerek, fiyatlarda bir dengelenme olacağını ve insanların yeniden doğru düzgün lüks arabaları binmeye başlayabileceğini vurguladı. Ertemel, hangi araç ithal edilirse içerideki hangi aracın fiyatını etkiler. Bunlara da iyi çalışılması gerektiğini söyledi.



İhracat kapısı da açılsın



Türkiye'ye yapılacak olası bir ikinci el araç ithalatının yanı sıra Türkiye'den de ikinci el araç ihracatının yapılmasının önünün de açılması gerektiğine dikkat çeken Ertemel, ''Bu şekilde hem ithalat-ihracat dengesi sağlanmış olunur, hem de Türkiye'deki bazı model ve yıllara ait eski araçları Ortadoğu pazarına gönderme imkanı ortaya çıkar.'' dedi.