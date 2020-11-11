Güvenpark davasında ceza yağdı!

Güvenpark saldırısı davasında ceza istinaf tarafından bozulmuştu 37 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin yıl ceza verildi.
Ankara Güvenpark'ta 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 344 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili ana davadan ayrılarak ayrı bir dava açılan 2 kişi hakkında ana davada aldığı cezası İstinaf tarafından bozulan bir sanığın da dosyasının birleştirildiği 3 sanığın davasında karar verildi.
Mahkemede Suphi Akbaş'a ana davada 'terörün finansmanı' suçundan 8 yıl ceza alan sanığa, 37 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 276 yıl hapis cezası verildi.