Güvenpark davasında ceza yağdı!

Ankara Güvenpark'ta 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 344 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili ana davadan ayrılarak ayrı bir dava açılan 2 kişi hakkında ana davada aldığı cezası İstinaf tarafından bozulan bir sanığın da dosyasının birleştirildiği 3 sanığın davasında karar verildi.



Mahkemede Suphi Akbaş'a ana davada 'terörün finansmanı' suçundan 8 yıl ceza alan sanığa, 37 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 276 yıl hapis cezası verildi.