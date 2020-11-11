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Ekmek alırken dikkat! Cezası var

Ekmek, sofraların vazgeçilmezi ve en çok tüketilen yiyeceklerin başında geliyor. Ancak, ekmek fiyatlarında fırınların uyguladığı fiyat politikaları vatandaşı da mağdur ediyor. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt da Edirne'de onaylanmamış tarifeden ekmek satanlara ceza uygulanacağını açıkladı.

Güncel / 11 Kasım 2020 Çarşamba 15:53
Ekmek alırken dikkat! Cezası var

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, fırıncıların uyguladığı zammın odaların verdiği karar doğrultusunda alınan bir zam kararı olmadığını söyledi.

ZAM TALEBİ HENÜZ KARARA BAĞLANMADI

Fırıncıların bir buçuk ay önce zam talebi ilettiklerini ancak bununla ilgili henüz karar verilmediğini vurgulayan Zıpkınkurt, talebin çok yönlü görüşüleceğini ifade etti.

'EN AĞIR CEZAYI VERECEĞİZ'

Onaylanmamış bir tarifeyle yapılan satışın cezası olacağına işaret eden Zıpkınkurt, şunları kaydetti:

'Fırıncıların şu an onaylanmış bir tarifeleri yok. Tarifesiz bir şekilde ekmek satışı yapıyorlar. Bunun sonucunda da yasalar çerçevesinde bir ceza uygulayacağız. Daha önce kınama vermiştik, yetkilerimize bakacağız ama aldıkları ceza çok hafif ceza olmayacak verilebilecek en ağır cezalardan bir tanesini alacaklar.'

İL TİCARET MÜDÜRÜ ALTUN DA UYARMIŞTI

Edirne'de 210 gramı 1 lira 50 kuruşa satılan ekmeğin 200 grama düşürülüp 2 liradan satılmaya başlanması üzerine İl Ticaret Müdürü Altun yaptığı açıklama ile fırıncıları uyarmıştı.

Altun, yasa ve kural tanımayanlara, 'Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri gereği,10 bin liradan başlayıp 100 bir liraya kadar idari para cezasının, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından verileceğini belirtmişti.

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