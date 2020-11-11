CHP'li Yarkadaş'tan akıllara ziyan 'döviz' yorumu

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, onlarcak kişinin ölümünden sorumlu olan PKK'lı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için bu kez ekonomi üzerinden yorumlarda bulundu.



Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin konuşan Yardakaş, akıllara ziyan bir çıkış yaptı.



Yarkadaş, 'Selahattin Demirtaş'ın burakılması gerekirken, uydurma bir suçlamayla yeniden tutuklanmasına karar verirsen, aynı davadan ceza alması bekleniyorsa, Osman Kavala 1500 gündür cezaevinde haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuluyorsa, bu ülkeye döviz gelmez.' dedi.



Yardakaş'ın, döviz girdisi için bir PKK'lı ile 'yerli Soros' olarak adlandırılan Kavala'nın serbest bırakılması gerektiği yönündeki sözleri, adeta bir itiraf olarak değerlendirildi.