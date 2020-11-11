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Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren...!!!

Benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi. Benzine gelen 19 kuruşluk zam bu geceden itibaren pompa fiyatına yansıyacak.

Güncel / 11 Kasım 2020 Çarşamba 19:31
Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren...!!!

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE BENZİN FİYATLARI

Ankara'da ortalama 6,81 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,77 liradan 6,96 liraya, İzmir'de 6,83 liradan 7,02 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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