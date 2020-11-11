Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren...!!!

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi.



BÜYÜKŞEHİRLERDE BENZİN FİYATLARI



Ankara'da ortalama 6,81 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,77 liradan 6,96 liraya, İzmir'de 6,83 liradan 7,02 liraya yükselecek.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.



Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.



