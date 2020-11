Anlattıkları kan dondurdu! Enkazdan on saat sonra kurtarılmıştı

Hayattaki en büyük korkusu deprem yaşamakken bu korkusu başına geldi. 15 yaşındaki genç tam on saat boyunca enkaz altında kaldı.



Yaşadığı korku dolu anları anlattı

İzmir merkezli 6,6 şiddetindeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın sakinlerinden 15 yaşındaki Günay Özışık, AFAD ekiplerinin çalışması ile altında kaldığı enkazdan 10 saat sonra kurtarıldı. 15 yaşındaki genç Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde 6 gün boyunca tedavi olarak bugün aynı hastanenin Nöroloji servisine kaldırıldı. Özışık enkaz altındayken yaşadığı korku dolu anları anlattı.



'Babam evimizi klimalardan tanımış'

"Deprem olurken bir süre bekledikten sonra bitti zannettim. Evin kapısını açıp çıkacaktım ama iyi ki çıkmamışım. Koridor o anda yıkıldı. Ben banyo tarafına doğru sürüklenmişim. Ahmet yukarıda kalmış. Bir açtım gözümü kafam yarılmış. Kafamın üzerinde dolap ve kolon vardı. Amcam geldi. Ahmet'i kurtardılar. Babam enkaza gelince evimizi klimalardan bulmuş. Deprem anında kaçmaya çalışacağımı düşünerek yetkililere koridor tarafını tarif etmiş. Bu sayede ekipler beni 10 saat sonra çıkarttı. Enkazda yanımdan sesler geliyordu. 'Yardım edin' diyorlardı. Sonra bazıları kesildi."



'Soğukkanlı olmaya çalıştım'

"Teyzem aradı beni ama telefonum çekmiyordu. Yanımda enkazın altında kaldığımız amcamın oğlu vardı. Onun telefonu çekiyordu. O babasına ulaşınca içim biraz da olsa rahatladı. O an için 'Kurtulacağız zaten soğukkanlı olayım.' dedim. Ondan sonra kurtulacağım için telefonla oyun oynadım ve video çektim. Enkaz altındayken hep 'Kurtulacağım' diyordum zaten, 'Kurtulunca haberim olur, ünlü olurum' diye düşündüm ve telefonumla videolar çektim."



'Bir anda ışık gördüm'

"İtfaiyecilerin sesini duyunca sevindim, umudum biraz daha arttı. Onlara bilincim açık kalsın ve korkmayayım diye 'Gitmeyin' dedim. Kurtarıldığım an çok sevindim. Bunu tarif edemem. Yoğun bakım süreci biraz zor geçti. Ama artık daha iyiyim. Babama, anneme, abime ve tüm sevdiklerime kavuştum."