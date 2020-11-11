USD (Alış - Satış) : 8,05 - 8,06 EURO (Alış - Satış) : 9,49 - 9,51

Anlattıkları kan dondurdu! Enkazdan on saat sonra kurtarılmıştı

AFAD ekiplerinin çalışması ile kaldığı enkazın altından 10 saat sonra çıkartılan 15 yaşındaki Günay Özışık yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Güncel / 11 Kasım 2020 Çarşamba 15:22
Anlattıkları kan dondurdu! Enkazdan on saat sonra kurtarılmıştı

Hayattaki en büyük korkusu deprem yaşamakken bu korkusu başına geldi. 15 yaşındaki genç tam on saat boyunca enkaz altında kaldı.

Yaşadığı korku dolu anları anlattı
İzmir merkezli 6,6 şiddetindeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın sakinlerinden 15 yaşındaki Günay Özışık, AFAD ekiplerinin çalışması ile altında kaldığı enkazdan 10 saat sonra kurtarıldı. 15 yaşındaki genç Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde 6 gün boyunca tedavi olarak bugün aynı hastanenin Nöroloji servisine kaldırıldı. Özışık enkaz altındayken yaşadığı korku dolu anları anlattı.

'Babam evimizi klimalardan tanımış'
"Deprem olurken bir süre bekledikten sonra bitti zannettim. Evin kapısını açıp çıkacaktım ama iyi ki çıkmamışım. Koridor o anda yıkıldı. Ben banyo tarafına doğru sürüklenmişim. Ahmet yukarıda kalmış. Bir açtım gözümü kafam yarılmış. Kafamın üzerinde dolap ve kolon vardı. Amcam geldi. Ahmet'i kurtardılar. Babam enkaza gelince evimizi klimalardan bulmuş. Deprem anında kaçmaya çalışacağımı düşünerek yetkililere koridor tarafını tarif etmiş. Bu sayede ekipler beni 10 saat sonra çıkarttı. Enkazda yanımdan sesler geliyordu. 'Yardım edin' diyorlardı. Sonra bazıları kesildi."

'Soğukkanlı olmaya çalıştım'
"Teyzem aradı beni ama telefonum çekmiyordu. Yanımda enkazın altında kaldığımız amcamın oğlu vardı. Onun telefonu çekiyordu. O babasına ulaşınca içim biraz da olsa rahatladı. O an için 'Kurtulacağız zaten soğukkanlı olayım.' dedim. Ondan sonra kurtulacağım için telefonla oyun oynadım ve video çektim. Enkaz altındayken hep 'Kurtulacağım' diyordum zaten, 'Kurtulunca haberim olur, ünlü olurum' diye düşündüm ve telefonumla videolar çektim."

'Bir anda ışık gördüm'
"İtfaiyecilerin sesini duyunca sevindim, umudum biraz daha arttı. Onlara bilincim açık kalsın ve korkmayayım diye 'Gitmeyin' dedim. Kurtarıldığım an çok sevindim. Bunu tarif edemem. Yoğun bakım süreci biraz zor geçti. Ama artık daha iyiyim. Babama, anneme, abime ve tüm sevdiklerime kavuştum."

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Ümit ÖZDEMİR

DEPREMDE SADECE BİNALAR DEĞİL, BAZILARININ İNSANLIĞIDA YIKILDI!

Ümit ÖZDEMİR
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement