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ABD'li şirketten aşı açıklaması!

Tüm dünyada 1 milyon 250 bin kişinin ölümüne neden olan corona virüse karşı aşı çalışmalarından son dakika haberi geldi. ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, corona virüs aşısının etkili olup olmadığının bu ay içerisinde belli olanacağını bildirdi. Geçtiğimiz günlerde de Pfizer, aşı konusunda yüzde 90 oranında başarı sağlandığını açıklamıştı.

Dünya / 11 Kasım 2020 Çarşamba 18:22
ABD'li şirketten aşı açıklaması!

ABD'li ilaç şirketi Moderna'dan dikkat çeken corona virüs aşısı açıklaması geldi. Yapılan açıklamada aşının covid-19'a iyi gelip gelmediğinin bu ay içinde belli olacağı vurgulandı. Vuhan'da ortaya çıkan corona virüsün mutasyona uğradığı ve bulaşma hızının da buna göre arttığı daha önce ifade edilmişti.

ABD'de Credit Suisse Sanal Sağlık Konferansı'nda konuşan Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel, şirketin geliştirdiği aşının denemelerindeki ara sonuçları bu ay içinde açıklanacağını söyledi. Bancel sonuçların olumlu gelmesi halinde Moderna'nın Aralık ayı başlarında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Acil Kullanım İzni (EUA) için başvuruda bulunacağını sözlerine ekledi.

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