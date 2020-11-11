2021 asgari zammı oranı belli oldu mu?

Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ayın son haftasında yeni asgari ücret zam oranını açıklaması bekleniyor. Peki asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zam oranı yüzde kaç olacak? İşte son dakika asgari ücret zammı ile ilgili tüm gelişmeler...



Yeni yıla ilişkin asgari ücret, aralık ayında yapılacak olan 4 toplantı ile belirlenecek. Toplantılara işçi, işveren ve hükümet temsilcileri katılacak. Üç kesimden de 5'er kişinin yer alacağı Asgari Ücret Komisyonu, milyonlarca işçinin alacağı ücreti belirleyerek aralık ayının son haftasında açıklayacak. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışanın yanı sıra, maaşına asgari ücrete yapılan zam oranında artış alan diğer çalışanlar da kararı yakından takip ediyor. 2020 yılı için uygulanan ve halihazırda da devam eden asgari ücret, net 2 bin 324 lira 70 kuruş, brüt olarak ise 2 bin 943 lira olarak uygulanıyor.



ASGARİ ÜCRET SİSTEMİ NEDİR?

Asgari ücret, bir çalışanın alabileceği en düşük maaş anlamına geliyor. Yani işverenler için 'bunu öde' denmiyor ancak ödeyebilecekleri en düşük ücreti ifade ediyor. Asgari ücret sistemimizde sadece işçiye verilebilecek en az maaşı belirlemiyor. Onlarca ücret ve ödemeyi de etkiliyor. Yani asgari ücreti artırdıkça işverenin ödeyeceği parayla birlikte vatandaşın borçlanmasını, işsizlik maaşını, primlerini de artırıyorsunuz.



Özellikle çalışanların maaşlarına ek olarak aldıkları Asgari Geçim İndirimi (AGİ) başta olmak üzere; işsizlik maaşı, bakım parası gibi ücretlerde de artış yaşanıyor. Yine Genel Sağlık Sigortası (GSS), doğum ve askerlik borçlanması gibi ödemeler de asgari ücrete göre yükseliyor. Tüm bu ödemeler asgari ücret brüt tutarına göre belirleniyor. Ayrıca kıdem tazminatlarındaki üst limit de asgari ücretin artış miktarına göre düzenleniyor.



ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA BİRLEKTE NELER DEĞİŞECEK?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:



1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak.

2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek.

3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak.

4- İş görmezlik ödeneğinde artış yaşanacak.

5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.

6- Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.



SON DAKİKA: 2021'DE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yeni yıl yaklaştıkça milyonlarca kişi de asgari ücretteki zam oranını ve yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücret zam hesabını geçtiğimiz yıllardaki zam oranlarıyla kıyaslayarak ortalama bir şekilde hesaplayabiliriz. Bugüne kadar yapılan asgari ücret zamlarına baktığımızda yaklaşık bir rakamı tahmin etmek mümkün olabiliyor. 2016'daki yüzde 30'luk artış harici diğer yıllara baktığımızda genel olarak enflasyon oranının 2-5 puan üzerinde bir zam yapıldığı görülüyor.



2020'DE ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz yıl YEP'te belirlenen enflasyon hedefi yüzde 11 civarındaydı. 2019 sonunda yıllık enflasyon da buna paralel bir biçimde yüzde 11,84 olarak açıklandı. Buna uyumlu bir biçimde asgari ücrete de yüzde 15,03 oranında zam yapıldı ve net asgari ücret AGİ dahil olarak 2324 lira 70 kuruşa yükseltildi.



2021 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLUR?

Bu yıla baktığımızda da yine asgari ücret için enflasyon oranının üzerinde 3 ila 5 puan arasında bir zam beklemekteyiz. Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) göz attığımızda 2020 için enflasyon hedefi olarak yüzde 10,5 belirlendiği, Merkez Bankası'nın son toplantısında ise bu oranın yüzde 12,1 olduğunu görmekteyiz. Yani bu da demek oluyor ki bu yıl asgari ücrete yüzde 14-17 arasında bir zam yapılması muhtemel.



SON DAKİKA: İŞTE 2021 YILI ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

2021 yılı için brüt asgari ücretin 3355-3443 lira arasında olacağını ön görüyoruz. Net asgari ücretin ise AGİ dahil olarak 2650-2750 lira aralığında olacağını tahmin ediyoruz. Bu hesaplama yıllık enflasyon oranı ve önceki yıllarda yapılan zam oranları baz alınarak yapılmıştır. Gerçek rakamların işçi, işveren ve hükümet temsilcileri arasında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrası belirleneceğini hatırlatırız.



SON 10 YILLIK ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET TABLOSU İSE ŞÖYLE:



Yıllar Net Ücret Brüt Ücret Artış oranı (%) Bir önceki yıl enflasyon (%)

2010 599,12 760,50 9,7 6,53

2011 658,95 837,00 9,96 6,40

2012 739,79 940,50 12,20 10,45

2013 803,68 1.021,50 8,61 6,16

2014 891,03 1.134,00 11,01 7,40

2015 1.000,54 1.273,50 12,30 8,17

2016 1.300,99 1.647,00 29,32 8,81

2017 1.404,06 1.777,50 7,92 8,53

2018 1.603,12 2.029,50 14,17 11,92

2019 2.020,40 2.558,40 25,45 20,30

2020 2.324,70 2.943,00 15,03 11,84

2021 2.672,6(T) 3.384,45 (T) 15,00 (T) 10,5-12,1 (T)



*T: Tahmini

