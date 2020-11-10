Trump'tan flaş çıkış: Herkes şok olacak

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerin kaderi açısından önemli 4 kritik eyalette usulsüzlükleri tespit konusunda mücadeleye devam ettikleri mesajı verdi.



Trump, Twitter hesabından Associated Pressin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı Nevada, Wisconsin, Pennsylvania ve oy sayım işleminin devam ettiği Georgia eyaletlerin ile ilgili açıklama yaptı.



Trump, Nevada'daki oy işlemleri hakkında, 'Nevada, sahte oyların bir lağım çukuruna dönüyor. Ekibimiz orada kanıtlar buluyor ve bunlar yayımlandığında herkes şok olacak.' dedi.



Trump, Wisconsin'de de 'iyi' gelişmeler olduğunu belirterek, 'Hukuki olarak biraz zamana ihtiyacımız var. Yakında burada bir şeyler olacak. Pennsylvania'da bizim oy sayım işlemlerini izlememiz engellendi. Bu, bu ülkede akla hayale sığmaz ve yasa dışı bir şey. Georgia'da, seçim gecesinde olduğu gibi büyük bir zafer kazanacağız.' dedi.



ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59'uncu başkanlık seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden kazanmıştı.