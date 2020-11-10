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O ilde yürürken sigara içmek yasaklandı!

Az önce gelen son dakika bilgisine göre Bursa'da yürürken sigara içmek yasaklandı. Son dönemde corona vaka sayısındaki artışın ardından valiliklerin aldığı önlemlere bir yenisi daha eklendi. Bursa Valiliği tarafından paylaşılan açıklamada şehir genelinde kamuya açık alanlar ile sokak ve caddelerde yürürken sigara içilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Güncel / 10 Kasım 2020 Salı 14:58
O ilde yürürken sigara içmek yasaklandı!

Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıha Meclisi, son dakika bilgisine göre Bursa'da açık alanda sigara içme yasağı kararı aldı. Kent genelinde kalabalık cadde, sokak ve alanlar ile pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı. Son haftalarda tüm Türkiye'de corona vaka sayısının arttığı ifade edilirken sigara içmenin maske takmayı ihlal ettiği ifade edildi.

BURSA'DA AÇIK ALANDA SİGARA İÇMEK YASAKLANDI!

İŞTE O AÇIKLAMA...

'İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenmektedir. İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayılarındaki artış ve maske takma zorunluluğunun ihlal edilmesi nedeniyle, yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek ve sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanmak maksadıyla maskelerin indirilmesini önlemek amacıyla, ilimizde belirlenen kalabalık cadde ve alanlarda ve tüm pazar yerlerinde vatandaşların yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.'

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