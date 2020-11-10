Jandarmaya silah göstermişti... Harekete geçildi!

Hatay'da jandarmanın kontrol noktasından aracıyla geçerken, elindeki silahı gösterdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli yakalandı. Hatay İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler, paylaşımı yapan Suriye uyruklu kişinin kimliğini tespit ederek harekete geçti. Operasyonla yakalanan M.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



Konu ile ilgili Hatay Valiliği bir açıklamada bulundu. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



'Bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve İlimiz Antakya ilçesi Ovakent Jandarma yol kontrol noktasından geçerken araç içinde tabanca ile poz verdiği görülen şahısla ilgili yapılan araştırma sonucunda; görüntülerdeki kişinin Suriye uyruklu M.K. isimli şahıs olduğu, hakkında Göçmen Kaçakçılığı ve 6136 SKM suçlarından sabıka kaydı bulunduğu tespit edilerek, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şahıs İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır.



Video görüntülerindeki diğer şahısların ise Suriye uyruklu V. ve A. isimli şahıslar olduğu, iki şahsın kimliksiz olmaları nedeniyle yirmi gün önce sınır dışı edildikleri öğrenilmiş olup bu şahısların açık kimlik bilgilerinin tespit çalışmalarına devam edilmektedir.



Bu tür görüntüler kasıtlı olarak birlik ve beraberliğimizi zedelemeye yönelik provokasyon içeren görüntülerdir. Bu konuda vatandaşlarımızın sağduyulu duruşundan dolayı teşekkür ederiz.'



