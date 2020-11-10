İyi Partili vekilden skandal deprem açıklaması!

Bir televizyon programında 1999 Marmara Depremi ile son İzmir depremini kıyaslayan İyi Partili vekil Ümit Dikbayır, 1999'da Ecevit hükümetinin bugünkü hükümetten daha başarılı olduğunu savundu.



MİLYONLARIN GÖZÜNE BAKA BAKA YALAN SÖYLÜYOR



Konuyu bugünkü köşesine taşıyan köşe yazarı Mevlüt Tezel yazısında, "Böyle herkesin acı acı güleceği bir yalanı milyonların gözünün içine baka baka nasıl söyler bir insan?" ifadelerine yer verdi.



KIYASLAMAK HATA



1999'da merkez üssü Gölcük olan deprem 7.4 büyüklüğündeydi, İzmir'in yanında kıyamet gibi bir şeydi. 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti. İki depremi karşılaştırmak hata olur ama Ecevit hükümeti daha başarılıydı demek ise daha büyük hata olur! 1999'da deprem olduktan sonra Bülent Ecevit'ten saatlerce haber alınamadığı, uyanmasının beklendiği iddia edildi.



GERÇEK BİLANÇO SABAH ANLAŞILDI



O zaman arama kurtarma ekipleri şimdiki gibi organize değillerdi. Yerel saatle 03.02'de meydana gelen depremin gerçek bilançosu sabah anlaşıldı. 1999 depremi ülkemiz için dönüm noktası oldu, ilerleyen yıllarda birçok arama kurtarma ekipleri kuruldu. Şu anki arama kurtarmada ulaştığımız gönüllü sayısı, bilgi, tecrübe ve teknik olanaklar; 1999'a göre çok çok ileride. Arama kurtarmada lider ülkelerden biriyiz.



Böyle herkesin acı acı güleceği bir yalanı milyonların gözünün içine baka baka nasıl söyler bir insan? Anlamak mümkün değil!



