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İstanbul'da derenin mavi akmasına neden olan Sultangazi'deki kot yıkama atölyesi mühürlendi

İstanbul'da Alibeyköy Barajı'na giden derenin kimi zaman mavi kimi zaman da siyah aktığının görülmesi üzerine başlatılan çalışmalarda Sultangazi'de kimyasal atıkları dereye boşalttığı belirlenen kot yıkama atölyesi mühürlendi.

Güncel / 10 Kasım 2020 Salı 12:19
İstanbul'da derenin mavi akmasına neden olan Sultangazi'deki kot yıkama atölyesi mühürlendi
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Sultangazi Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nden Alibeyköy Barajı'na uzanan dere, kimyasal atıklar nedeniyle siyah ve mavi tonlarda akmaya başladı.

Pek çok fabrikanın bulunduğu bölgede tamamen siyah ve mavi renge bürünen dere çevre kirliliğini gözler önüne serdi.

Derenin hemen yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi'nin bulunması da dikkat çekti.

Konu ile ilgili çalışma başlatan Sultangazi Belediyesi ekipleri, Dökümcüler Sitesi'nde bulunan bir kot yıkama atölyesin de incelemelerde bulundu.

Kot yıkama atölyesinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı, artıma tesisinin bulunmadığı ve deşarj için izin almadığı tespit edildi. Bunun üzerine kot yıkama atölyesi mühürlenerek, kapatıldı.

KOT YIKAMA ATÖLYESİ MÜHÜRLENEREK, KAPATILDI
Sultangazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Sercan Bilge, "Basın yer alan haberler üzerine çalışma başlatık. Site içerisinde bulunan bir kot atölyesi tespit ettik. Burada yaptığımız incelemelerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığını tespit ettik.

Aynı zamanda arıtma tesisi bulunmayan atölyenin deşarj için de izin almadığını belirledik. Bugün burayı mühürleyerek kapatıyoruz. Alibeyköy Barajı'na uzanan derede siyah ve mavi tonlarda akan suyun ise İSKİ ekiplerinin yapacağı çalışma neticesinde netlik kazanacak. İSKİ ekipleri de bu kot yıkama atölyesine gelerek gerekli incelemeleri yapacaklar" dedi.

Kimyasal atıklar nedeniyle siyah ve mavi tonlarda akmaya başlayan dereye suyun kot yıkama atölyesinden verildiği düşünülürken, İSKİ ekiplerinin yapacağı çalışma sonucun da netlik kazanacağı öğrenildi. Öte yandan kot yıkama atölyesinde çalışan işçilerin sağlıksız koşullarda çalıştırıldığı, maske ve eldiven kullanmadıkları görüldü.

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