FETÖ'cü hainlerin yeni kaçış rotası ortaya çıktı

Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi'nin FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan sözde İç Anadolu İmamı S.K.'nın gaybubet evinde ele geçirilen dijital materyaller ve yurt dışından aldığı GSM numarasında yaptığı görüşmelerin çözümüyle örgütün yeni bir planı daha deşifre oldu. Yunanistan üzerinden kaçak yollarla yurt dışına gitmeye çalışan örgüt üyelerine yönelik operasyonlar nedeniyle yurt dışına çıkmakta güçlük çeken örgüt üyelerinin yeni kaçış yolları arayışına girdiği belirlendi.



Yeni yapılanma aşamasındaki örgüt üyelerinin kaçıracakları örgüt üyelerini oluşturdukları gaybubet evlerinde sakladığı, Irak üzerinden yeni kaçış yolları oluşturulmaya çalıştığı tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, FETÖ üyelerinin kaçışının takip edilmesi amacıyla istihbarat birimlerinin yanı sıra Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illeri uyardı. Özellikle Irak'a sınırı bulunan Hakkari ve Şırnak illerinden örgüt üyelerinin kaçışı olabileceğinin değerlendirildiği belirtilerek gerekli tedbirin alınması istendi.







YILDIZA GÖRE PARA

Soruşturma kapsamında deşifre olan ve tutuklanan FETÖ'cülerin örgüt yöneticileri tarafından 1 ile 4 yıldız arasında sınıflandırarak buna göre maddi yardım yapıldığı belirlendi. 1 yıldız ile işaretli olanların cezaevinde, 2 yıldız ile işaretlenenlerin eşi tarafından görevli olduğu, 3 yıldız ile işaretlenenlerin kendisi görevli olanların, 4 yıldızla işaretli örgüt üyelerinin ise hem kendisinin hem de eşinin örgüt mensubu olduğu ortaya çıktı. FETÖ'nün bu işaretlemelerle örgüt üyelerine aylık bin lira ile 3 bin lira arasında yardım yapmaya çalıştığı, S.K.'nın telefonunda ele geçirilen mesajlarda işaretlemelerin de para miktarlarıyla birlikte Konya'daki örgüt üyelerine bildirildiği görüldü.



YUNANİSTAN'A KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isterken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 eski hakim, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları sonunda durdurdukları araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi eski hakimler Ü.C. ve Z.U.'yu yakalayarak, gözaltına aldı. ByLock kullandıkları da belirlenen Ü.C. ve Z.U., emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. Edirne Adliyesi'ne sevk edilen Ü.C. ve Z.U., mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.