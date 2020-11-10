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Çocuklarına yedirilen yemeği duyan Diyarbakır aileleri sinir krizi geçirdi

Terör örgütü PKK'nın, dağa kaçırdığı çocuklara domuz eti yedirdiğini öğrenen Diyarbakır aileleri, rezilliği öğrenince sinir krizi geçirdi.

Güncel / 10 Kasım 2020 Salı 15:29
Çocuklarına yedirilen yemeği duyan Diyarbakır aileleri sinir krizi geçirdi

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı gerekçesiyle 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 435'inci gününde devam ederken, Keziban-Mehmet Yalçın çiftinin kızları Yasmin Yalçın'ın, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olması diğer ailelerin umutlarını da yeşertti.

Yalçın ailesi, çocuklarına kavuşmalarının ardından evlat nöbetine devam eden aileleri çadırda ziyaret etti. Anne Yalçın kızının PKK'nın kendilerine domuz eti yedirip aç bıraktıklarını söylediğini aktardı. Keziban Yalçın, bu durumu evlat nöbetindeki aileler ile paylaşınca aileler sinir krizi geçirirdi, HDP'liler ile kısa süreli gerginlik yaşandı.

Evlat nöbetindeki anne Mevlüde Üçdağ, bütün çocukların gelmesi çağrısında bulundu. Üçdağ, “Bak domuz eti yediriyorlar. Biz doğru adresteyiz, biz buradan kalkmayacağız. Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Tek bir evladımız dağda kalmayıncaya kadar biz bu mücadelemize devam edeceğiz. Evlatlarımızı o zalimlerin elinden kurtaracağız” dedi.

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