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CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde işçilerin eylemi sürüyor: Açlığa sefalete mahkum edildiler

CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde işçilerin aylardır süren eylemi bugün de devam etti. Toplu iş sözleşmelerinin yapılmadığını belirten bir grup işçi, Bakırköy Meydanı'nda toplanarak, "İşçi arkadaşlarımız 1100TL ile açlığa sefalete mahkum edildiler" diyerek eylem yaptı.

Güncel / 10 Kasım 2020 Salı 15:05
CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde işçilerin eylemi sürüyor: Açlığa sefalete mahkum edildiler

Bakırköy Belediyesi'nde toplu iş sözleşmelerinin yapılmadığını belirten bir grup çalışan, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda bir araya gelerek protesto eylemi yaptı.

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) üyesi İstanbul Bakırköy Belediyesi işçileri, belediye yönetiminin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri sürecini uzattığını, koronavirüs salgını döneminde arkadaşlarının ücretsiz izne çıkartıldığını belirterek, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda eylem yaptı. Yapılan açıklamada, toplu sözleşme hakkından vazgeçilmeyeceği vurgulandı ve 'İşçi arkadaşlarımız 1100TL ile açlığa sefalete mahkum edildiler' denildi.

Bu hafta 14'üncüsünü düzenlendikleri eylemlerin haklarını alana kadar devam edeceklerini belirten Tüm Bel-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Adem Erdem, 'İki işçi arkadaşımız işten çıkarılmıştır. Bu iki arkadaşımızın işlerine iadesini talep ediyoruz. 20 aydır memurların, 31 aydır işçilerin toplu sözleşmeleri yapılmamaktadır. Acilen haklarımızın gaspına yeltenmeyi değil, asgari olan taleplerimizin karşılanmasını toplu sözleşmelerimizin neticelenmesini talep ediyoruz. Aynı zamanda 400'ye yakın işçi arkadaşımız 4 aylığına kısa çalışma ödeneğine ayrılmışlardır. Bu 400 arkadaşımızın da hak kayıplarının giderilmesini talep ediyorum. Eylemlerimiz ısrarla artarak devam edecektir' diye konuştu.

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