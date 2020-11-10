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CHP'de isyan büyüyür! Plazalardan parti yönetilmez bay kemal şimdi ne yaocak

CHP'de mevcut yönetime karşı bayrak açan 9 Eylül Birliği Platformu, 85 kişinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Platforma yakın bir kaynak rahatsızlığın boyutunu şöyle anlattı: Plazalardan parti yönetilmez. 8-10 kişilik bir yapı CHP'yi işgal etmiştir.

Güncel / 10 Kasım 2020 Salı 08:43
CHP'de isyan büyüyür! Plazalardan parti yönetilmez bay kemal şimdi ne yaocak

CHP'de bölünme rüzgarı sürüyor. 'Memleket Hareketi' girişimini başlatan CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Türkiye Değişim Hareketi'ni başlatan Mustafa Sarıgül, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Sevigen ve 10 Aralık Grubu'nun parti yönetimine karşı başlattığı dalga giderek büyüyor. Hemen her konuşmasında 'erken seçim' istediğini söyleyen ancak partisindeki bölünmeyi görmezden gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki muhaliflerin kazan kaldırmasıyla karşı karşıya. Yerel yönetimlerde yaşanan aday krizleri, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk'e ilişkin açıklamaları, 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi gibi pek çok konu, partinin ağır toplarının sabrını taşırdı.

Bu kapsamda, CHP'nin yönetim biçimi ve parti politikalarını eleştiren muhaliflerin oluşturduğu 9 Eylül Birliği Platformu, Beyoğlu'nda üçüncü buluşmasını gerçekleştirdi. Taksim Hill Otel'de önceki gün düzenlenen toplantıya 85 kişi katıldı. Katılımcılar arasında Erhan Bozan, Engin Özkan, Hilmi Yarayıcı, Kadir Öğüt, Çetin Soysal, Margarit Dikmen, gibi eski milletvekilleri, belediye başkanları, il yöneticileri, il delegeleri, belediye meclis üyeleri ve kurultay delegeleri bulunuyor. Grubun en önemli gündem maddesi, yerel yönetimdeki huzursuzluk oldu. Buluşmada partinin geleceği ile ilgili kaygılar da paylaşıldı. Parti içi muhalefetin yelpazeyi genişletmesinin ardından çatlakların derinleştiği CHP'de son yaşananların nasıl bir etkiye neden olacağı merak konusu.

'SEFERBERLİK BAŞLATTIK'

9 Eylül Platformu'na yakın bir kaynak, "Plazalardan parti yönetilmez. Artık rahatsızlıklar gizlenemez durumda. 8-10 kişilik bir yapı, CHP'yi işgal etmiştir. Partinin kuruluş ilkelerini göz önünde bulundurarak, böyle bir seferberlik başlattık. Bu seferberlik, partiyi kimliksizleştirme noktasına getirenlere karşı yapılmıştır. Her yaptığımız toplantı daha da kapsamlı bir hale geliyor. Pandemiden dolayı sayımızı kısıtlı tutmak zorunda kaldık. Seçimlerde yapılan ittifak ve HDP ile olan yakınlaşma ile ilgili şikayetler dile getirildi" dedi.

MilletvekiliKemal KılıçdaroğluMuharrem İnceMustafa Sarıgül

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