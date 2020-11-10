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Başkan Erdoğan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreninde önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni kapsamında Ankara'da açıklamalarda bulunuyor...

Güncel / 10 Kasım 2020 Salı 11:45
Başkan Erdoğan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreninde önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni kapsamında Ankara'da açıklamalarda bulunuyor...

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, ilk Cumhurbaşkanımıza Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 82'inci yıldönümünde yad ediyoruz. Kurucu kadronun her birini de şükranla anıyoruz. 1000 yıldır bu toprakları vatanımız olarak muhafaza etmek için kan ve ter dökmüş kahramanlarımıza rahmet diliyorum.

'DEMOKRASİ VE KALKINMA MÜCADELESİNİ...'

Bu tür yıldönümlerini nereden nereye geldiğimizi ve nereye gittiğimizin muhasebesi olarak görüyorum. Bu tür büyük muhasebelerin gelecekteki hedeflerin hazırlıkları olduğuna inanıyorum. 2053 ve 2071'i bunun için önemsiyoruz. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesini Gazi Mustafa Kemal'in arzu ettiği şekilde yürütüyoruz. İlim ve akıl yolunda giderek, hatırasını yaşatmak yerine onu dogmalaştırmak suretiyle içini boşaltanları milletimize havale ediyoruz.

'BU MÜCADELE KOLAY OLMADI'

Kendilerini devletin sahibi, milletin efendisi, batının kölesi olarak gören vesayetçi anlayışla çarpışa çarpışa ülkemizi hedefleriyle buluşturduk. Ülkenin imkanlarını küçük bir azınlığın hevesleri yerine milletin istek ve ihtiyaçları için seferber ettik. Bu mücadele kolay olmadı. Yıllarca bu ülkeyi siyasi ve ekonomik bir avuç elit eliyle babalarının malı gibi kullanmış alışmış olanlar vardı. Türkiye'nin son 18 yılında yaşananlara bir de bu gözle bakmak gerek. Vesayetin sinsi oyunlarını, terör eylemlerini, darbe girişimlerinin gerisinde hep bu kavga vardı.

'MİLLETİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK'

Türkiye 1 asır önce başlattığı istiklal harbini daha güçlü şekilde yürüttüğü için böyle alçakça kuşatmaya maruz kaldı. O dar sınırların içinde kalsaydık, milletin değil vesayetin dediğini yapsaydık bu sıkıntıları yaşamazdık ama milletimizin yüzüne de bakamazdık. Demokrasi ve kalkınma yolunda verdiğimiz mücadelenin en büyük destekçisi milletimiz ta kendisidir. Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, vatan parçalanmayacak derken hep samimiydik.

Milletimize verdiğimiz her sözü inanarak ifade ettik. Bu sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalıştık. Bugün Türkiye sadece sınırları içinde değil, sınırları dışında da güç ve umut kaynağıysa bunu verdiğimiz mücadeleye borçluyuz. Ülkemizin nüfusu 13 milyonda 83 milyona çıktı. İlk orta, lise ve yükseköğrenimdeki okul sayımız 5 binden 88 bine, öğretmen sayımız 12 bin 400'den 1 milyon 143 bine ulaştı. Doktor sayımız 1000'den 174 bine, hastane yatağı 10 binden 251 bine yükseldi.

AYRINTILAR GELİYOR



https://twitter.com/AACanli/status/1326078774832664577

Recep Tayyip Erdoğan

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