Balıkçıların ağına takıldı! İnanılmaz...!!!

Atlantik okyanusunda avlanan balıkçılara büyük sürpriz...







Balık ağına öyle bir şey takıldı ki...







Denize attıkları ağı toplayan balıkçılar, ağı açtıklarında gördüklerine inanamadı. Güçlükle tekneye alınan ağları boşaltan balıkçıların önüne dev bir köpekbalığı çıktı. Yaklaşık 1 ton ağırlığında dev balık böyle görüntülendi. Balıkçılar gördükleri manzara sonrası şaşkına uğradı. Hatta anı ölümsüzleştiren bazı balıkçılar fotoğraf çekildi.