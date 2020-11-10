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120 yaşındaki Fatma Nine, Atatürk ile arasında geçen diyaloğu anlattı

Bursa'da yaşayan 120 yaşındaki Fatma Bingöl, Mustafa Kemal Atatürk'ün köyüne geldiği günü ve aralarında geçen diyaloğu anlattı. Atatürk’ün fotoğrafını öpüp, seven Bingöl, "Param olmadığını söyleyince bana ekmek parası verdi. Atatürk’ü çok özledim, onu çok seviyorum" dedi.

Güncel / 10 Kasım 2020 Salı 09:10
120 yaşındaki Fatma Nine, Atatürk ile arasında geçen diyaloğu anlattı

Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan Fatma Bingöl, 1900 yılında Selanik'te doğdu. Bingöl, 1920'li yıllarda evlenerek, Bursa'ya yerleşti. Uzun yaşamında 3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı gören Fatma Bingöl, Atatürk'ün köyüne geldiği günü anlattı.

Atatürk'ün fotoğrafını öpüp, seven Fatma Bingöl, 'Atatürk'e çok çok selam. Buraya geldi. Ne yaptığımı sordu. İyi olduğumu söyledim. Neyimin eksik olduğunu sordu. Paramın olmadığını söyledim. Bana ekmek parası verdi. Çok özledim Atatürk'ü. Atatürk'ü çok seviyorum. Sevmeden olmaz' dedi.



Fatma Bingöl'ün yeğeni Sami Ambarcı da 'Fatma Nine yengem oluyor. Kendisiyle bizler ilgileniyoruz. Devlet tarafından da yardım geliyor. Bize Atatürk'ü anlatırdı; 'Paşa gibi adam' diyordu. Çanakkale savaşlarında harplere karıştığını anlatıyor' diye konuştu.

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