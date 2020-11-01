Vicdansız! İzmir'deki depremzedelere gönderilen yardımları parayla sattı

İzmir'de 62 kişinin hayatını kaybettiği 940 kişinin de yaralandığı deprem sonrası depremzedelere yardım eli uzatılırken, gelen gıda yardımlarını çalan kişiler ise saniye saniye görüntülendi.



İzmir Seferihisar merkezli 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı ve çok sayıda bina yıkıldı. Depremde 62 kişi hayatını kaybederken 940 kişi de yaralandı. Facianın ardından devlet hızlı bir şekilde harekete geçerek depremzedelere yardımları anında ulaştırmaya başladı.



Depremzedelere götürülen yardımları parayla sattı

Ancak bir kişinin, defalarca bu yardım malzemelerinden alıp, büfede sattığı ortaya çıktı. Defalarca hırsızlık yapan şahıslar, görüntülere takılınca çaldıkları gıda malzemelerini bırakmak zorunda kaldı.



Görenlerin 'pes artık' dediği görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.