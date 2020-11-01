Fransa’da Pantin camisine çirkin saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Pantin camisinin duvarlarına beyaz boyayla yazı yazan 2 kişi yakalandı. İslam karşıtı mesajlar içeren yazılar, gün içinde yetkililer tarafından silinirken söz konusu 2 genç gözaltına alındı.
6 aylığına kapatıldı
Fransa hükümeti, Paris’in banliyölerinden Seine-Saint-Denis’teki Pantin camisinin yöneticisi, derste öğrencilerine Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürü gösterdikten sonra öldürülen öğretmene tepki görüntüsünü internette paylaştığı gerekçesiyle, caminin 6 ay kapatılmasına karar vermişti.
Hükümetin kararı, Montreuil İdari Mahkemesi tarafından onaylanmıştı.