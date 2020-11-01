Can kaybı giderek artıyor! İşte afet bölgesinde son durum...

Merkez üssü Seferihisar olan deprem, birçok şehirde hissedilirken, yıkım İzmir'de yaşandı.



833 ARTÇI



AFAD, deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 833 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı.



Açıklamada, Türk Kızılay tarafından 113 personel, 144 gönüllü, 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak ve 83.480 malzeme (ikram ve içecek) yardımı yapıldığı belirtildi.



CAN KAYBI 49'A YÜKSELDİ



Biri boğulma sonucu, 49 kişinin hayatını kaybettiği, 896 kişinin yaralandığı ve İzmir'de halen 9 binada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.



BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!



Bakan Koca'nın son yaptığı açıklamada; 39 can kaybımız var. 3'ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım Ekipleri, UMKE Timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız.



İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından 2 kişi daha yaralı olarak çıkarıldı.



İzmir'de bugün sabah saatlerinde 5.0 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Seferihisar olduğunu ifade etti.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını bildirdi.



AFAD AÇIKLADI! ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, 35'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 470 artçı sarsıntı yaşanmıştır.



SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 25 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İzmir'de 743, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 kişi olmak üzere toplam 804 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9'unda çalışmalar tamamlanmış olup; kalan 8 binada çalışmalar devam etmektedir.



389 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ!



30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, 33'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 389 artçı sarsıntı yaşandığı AFAD tarafından yapılan açıklama ile bildirildi.