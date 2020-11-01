Başkan Recep Tayyip Erdoğan: 'Allah ömür verdikçe, bu can bu bedende durdukça Türkiye’ye hizmet etmeye devam edeceğiz'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.



'BU CAN BU BEDENDE DURDUKÇA TÜRKİYE'YE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Paylaşımında, 'Anadolu demir ağlarla bizim dönemimizde örülmüştür' başlıklı bir infografiğe yer veren Başkan Erdoğan, 'Allah ömür verdikçe, bu can bu bedende durdukça 81 vilayeti ve 83 milyon insanı ile bütün Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz' ifadelerine kullandı.







