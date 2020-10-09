USD (Alış - Satış) : 7,91 - 7,93 EURO (Alış - Satış) : 9,27 - 9,29

Türkiye'nin eski Paris ataşesine hapis cezası!

Eski Paris askeri ataşesi Emin Ali Ulaş için FETÖ üyeliğinden hapis cezası verildi.

3. Sayfa / 09 Ekim 2020 Cuma 20:44
Türkiye'nin eski Paris ataşesine hapis cezası!

Eski Paris askeri ataşesi Emin Ali Ulaş, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına sanık Ulaş ve avukatı katıldı.

Görüşü sorulan duruşma savcısı, 29 Ocak'taki celsede açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirtti ve örgüt imamları tarafından sabit telefonlardan arandığı belirlenen, aleyhinde tanık beyanı bulunan Ulaş'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkında savunma yapan Ulaş ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık avukatının beyanlarının alınması ve sanığın son sözlerinin sorulmasının ardından mahkeme heyeti hükmünü açıkladı.

Mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Ulaş'ı 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

MÜSLÜMANLARDA OLMASI GEREKEN TİCARET AHLAKI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı