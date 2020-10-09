Sağlık Bakanı Koca, CHP'nin 'ilk vaka' yalanını çürüttü!

CHP'nin sağlık üzerinden yapmaya çalıştığı yalan siyasetini Bakan Koca tek tek çürüttü. Koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP'nin ilk vakayla ilgili asılsız iddialarını çürüttü. İlk vakanın 22 Mart'ta görüldüğünü söyleyen Koca, "Sağlık üzerinden siyasetin şifa olmayacağını bilmiş olsunlar." ifadelerini kullandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana’da İl Değerlendirme Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'nin pandemiyle yürüttüğü mücadelesini başarılı bulduğu vurgusunu yapan Koca, bir makalede editör hatasından dolayı yanlışlıkla yazılan ilk vaka tarihiyle ilgili gelen soruyu yanıtladı.



İlk vaka 22 Mart'ta görüldü



Bu konuda Sağlık Bakanlığı'na güvenilmesi gerektiğini söyleyen Koca, "Yapılan yayında Şubat ayı sehven olarak geçmiş ve bunun doğru olmadığı bilgisi de editör tarafından aktarıldı. Ben sadece şunu söylüyorum. Mersin’de yayında bahsedilen ilk vaka 22 Mart’ta görüldü. 22 Mart’ta görülen vaka da bir avukat kardeşimizdi. Yabancı biriyle temasıyla enfeksiyonu almış olan kişiydi. İkinci vakada bu kişiyle teması alan yakınındaki biriydi. Yani şunu söylüyorum Mersin’de 22 Mart’tan önce testi pozitif olan bir vatandaşımız varsa lütfen çıksın söylesin." ifadelerini kullandı.



'Politikacılar sağlık üzerinden siyaset yapmasın'



Hükümete muhalif siyasetçilerin, sağlık üzerinden yaptığı yalan iddiaları eleştiren Koca, "Lütfen politikacılar sağlık üzerinden siyaset yapmasın. Sağlık üzerinden siyasetin şifa olmayacağını bilmiş olsunlar. Biz bu süreci 83 milyonla birlikte şeffaf bir şekilde yol almalıyız. Hiç kimsenin salgınla mücadelede geri kalmaya hakkı olamaz. Biz 83 milyon olarak bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız." şeklinde konuştu.



CHP'nin iddiaları asılsız kaldı



CHP'li vekiller, editör hatasından dolayı yapılan yanlışı ağızlarına dolamış, Türkiye’de ilk vaka tarihinin Şubat ayında görüldüğünü ileri sürmüşlerdi. Editör hatasından dolayı yapılan yanlış için CHP'liler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yardımcısı Şuayip Birinci’ye tepki göstermişti.