USD (Alış - Satış) : 7,91 - 7,93 EURO (Alış - Satış) : 9,27 - 9,29

Sağlık Bakanı Koca, CHP'nin 'ilk vaka' yalanını çürüttü!

Türkiye'de ilk vakanın ne zaman görüldüğüne dair CHP'nin ortaya attığı asılsız iddialar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yalanlandı. İlk vakanın 22 Mart'ta görüldüğünü söyleyen Koca, "Sağlık üzerinden siyasetin şifa olmayacağını bilmiş olsunlar." dedi.

Güncel / 09 Ekim 2020 Cuma 20:12
Sağlık Bakanı Koca, CHP'nin 'ilk vaka' yalanını çürüttü!

CHP'nin sağlık üzerinden yapmaya çalıştığı yalan siyasetini Bakan Koca tek tek çürüttü. Koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP'nin ilk vakayla ilgili asılsız iddialarını çürüttü. İlk vakanın 22 Mart'ta görüldüğünü söyleyen Koca, "Sağlık üzerinden siyasetin şifa olmayacağını bilmiş olsunlar." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana’da İl Değerlendirme Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'nin pandemiyle yürüttüğü mücadelesini başarılı bulduğu vurgusunu yapan Koca, bir makalede editör hatasından dolayı yanlışlıkla yazılan ilk vaka tarihiyle ilgili gelen soruyu yanıtladı.

İlk vaka 22 Mart'ta görüldü

Bu konuda Sağlık Bakanlığı'na güvenilmesi gerektiğini söyleyen Koca, "Yapılan yayında Şubat ayı sehven olarak geçmiş ve bunun doğru olmadığı bilgisi de editör tarafından aktarıldı. Ben sadece şunu söylüyorum. Mersin’de yayında bahsedilen ilk vaka 22 Mart’ta görüldü. 22 Mart’ta görülen vaka da bir avukat kardeşimizdi. Yabancı biriyle temasıyla enfeksiyonu almış olan kişiydi. İkinci vakada bu kişiyle teması alan yakınındaki biriydi. Yani şunu söylüyorum Mersin’de 22 Mart’tan önce testi pozitif olan bir vatandaşımız varsa lütfen çıksın söylesin." ifadelerini kullandı.

'Politikacılar sağlık üzerinden siyaset yapmasın'

Hükümete muhalif siyasetçilerin, sağlık üzerinden yaptığı yalan iddiaları eleştiren Koca, "Lütfen politikacılar sağlık üzerinden siyaset yapmasın. Sağlık üzerinden siyasetin şifa olmayacağını bilmiş olsunlar. Biz bu süreci 83 milyonla birlikte şeffaf bir şekilde yol almalıyız. Hiç kimsenin salgınla mücadelede geri kalmaya hakkı olamaz. Biz 83 milyon olarak bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız." şeklinde konuştu.

CHP'nin iddiaları asılsız kaldı

CHP'li vekiller, editör hatasından dolayı yapılan yanlışı ağızlarına dolamış, Türkiye’de ilk vaka tarihinin Şubat ayında görüldüğünü ileri sürmüşlerdi. Editör hatasından dolayı yapılan yanlış için CHP'liler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yardımcısı Şuayip Birinci’ye tepki göstermişti.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

MÜSLÜMANLARDA OLMASI GEREKEN TİCARET AHLAKI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı