Kırıkkale Valiliği'nden sahte içki açıklaması

Kırıkkale'de sahte içki kullandığı iddia edilen 7 kişi hayatını kaybetti.



7 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR



Kırıkkale'de sahte alkol alarak zehirlendiği iddia edilen 7 kişi ambulansla Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 7 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1 kişinin ise durumunun kritik olduğu belirtildi.



KIRKKALE VALİLİĞİ'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA



Valilik: 7 kişinin ölümüne neden olan 3 kişi yakalandı.



