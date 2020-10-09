İmamoğlu çözdük demişti! İşte Kadıköy'ün hali!

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu yalanlarına bir yenisini daha ekledi. Birkaç gün önce daha yağmur yağdığında Kadıköy'de sel olmayacak diyen İmamoğlu'nun yalanı bugün yağmur yağınca ortaya çıktı.



Vatandaşların gerek ekran önünden gerekse sosyal medyadan gözünü boyayan İmamoğlu 6 gün önce sosyal medya hesabı Twitter'dan bir video paylaştı.









Kadıköy'de yağmur yağdığında yaşanan sel ve su taşkınları sorununu çözdüğünü ifade etti. Fakat bugün çekilen görüntülerde Kadıköy'ün belli noktalarında su taşkınları yaşandığı görüldü.







Böylece Ekrem İmamoğlu yalan karnesine bir artı daha ekledi.

