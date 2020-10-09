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HDP'li vekilin bir yalanı daha elinde patladı!

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nunu bir yalanı daha elinde patladı. Gergerlioğlu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatının müebbet hapis cezası alan askeri okul öğrencilerinin dosyalarını tetkik için istediği iddialarının yalan olduğu ortaya çıktı.

Güncel / 09 Ekim 2020 Cuma 13:41
HDP'li vekilin bir yalanı daha elinde patladı!

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının müebbet hapis cezası alan askeri okul öğrencilerinin dosyalarını tetkik için istediği iddialarının yalan olduğu ortaya çıktı. Başkan Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in, söz konusu olaydan haberinin olmadığı öğrenildi.

İNAL: 'DAVADA KATILAN OLAN BİR AVUKAT YARGITAY'DAN TETKİK İÇİN DOSYAYI İSTEYEMEZ'

Avukat Mustafa Doğan İnal; HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 'Erdoğan'ın avukatı, müebbet hapis cezası alan askeri okul öğrencilerinin dosyalarını tetkik için istedi' iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İnal; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada, 'Öncelikle kim olursa olsun, davada katılan olan bir avukat Yargıtay'dan tetkik icin dosyayı isteyemez. Böyle bir usul yok. Zaten Ahmet Özel'in böyle bir durumdan haberi de yok. Baştan itibaren dosyanın katılanı olduğu için dosyayı da gayet iyi bilmektedir' ifadelerini kullandı.

MilletvekiliRecep Tayyip Erdoğan

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