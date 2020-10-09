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Başkan Erdoğan dünya liderlerine meydan okuyor!

Fransız Le Monde gazetesinden Türkiye ile ilgili çarpıcı bir makale geldi. Alain Frachon tarafından "Devasa bölgesel güç olan Erdoğan'ın Türkiye'si, Kremlin ve Beyaz Saray ile dalga geçiyor" başlığıyla paylaşılan yazıda;Ankara'nın Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan'a olan desteğine işaret edilirken ,Başkan Erdoğan'ın Dağlık Karabağ konusunda dünyanın büyük ülkelerine meydan okuduğu ifade edildi.

Güncel / 09 Ekim 2020 Cuma 10:24
Başkan Erdoğan dünya liderlerine meydan okuyor!

Fransız Gazete Le Monde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dağlık Karabağ konusunda dünyanın büyük ülkelerine meydan okuduğunu, Moskova ve Washington'dan korkmadığını yazdı.

'ABD VE RUSYA'DAN KORKMUYOR'

Türkiye'nin, bir taraftan Azerbaycan'ın operasyonlarına arka çıkarken, diğer taraftan Rusya ve ABD'yi kontrol altında tuttuğu aktarıldı. Yazıda, 'O (Erdoğan), Moskova ve Washington'dan korkmuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın büyüklerine meydan okuyor.' denildi. Yazıda şu görüşlere de yer verildi:

'AMERİKALILAR VE RUSLAR NEREDE?'

'NATO üyelerinden biri olan Türkiye, Dağlık Karabağ cephesini müttefiklerini uyarmadan uyandırırken Amerikan liderliği nerede? Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan Ermenistan'ı ezerken, Rusların geleneksel 'nüfuz bölgesindeki üstünlüğü nerede?

'ERDOĞAN, KREMLİN VE BEYAZ SARAY'LA ALAY EDİYOR'

Erdoğan'ın Türkiye'si Kremlin ve Beyaz Saray'la alay ediyor. Vladimir Putin'nden Donald Trump'a...

'RUSYA TEREDDÜTTE'

Moskova gözlemliyor, ateşkes çağrısı yapıyor, kısacası ne yapacağı konusunda tereddütte kalıyor.'

AzerbaycanRecep Tayyip Erdoğan

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