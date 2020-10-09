Aksaray’da pes dedirten olay: Ağzında emzikli torununun eline silah verip ateş ettirdi

Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. (48) ailesiyle birlikte merkeze bağlı Göksügüzel köyünde akrabalarının düğün törenine katıldı. Köydeki müstakil evin bahçesinde gerçekleştirilen düğün töreninde torunu 2 yaşındaki E.D.'yi kucağına alan dede Ahmet K., kurusıkı tabancayı ağzında emzikli torununun eline tutuşturdu. Dedi Ahmet K., ne olduğunu bilmeyen torununun eline tutuşturduğu kurusıkı silahı 2 kez ateşledi.



GERİ TEPEN TABANCA ÇOCUĞUN BAŞINA ÇARPTI

Ateş sırasında geri tepen silahın başına çarptığı küçük çocuk, kafasını kaşırken, dedi Ahmet K. de bu durumu gülerek karşıladı. Tabancasını ateşlemeye devam eden Ahmet K.'nin bu görüntüleri bir yakını tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



Çekilen görüntüleri alan dedi Ahmet K., 'Şimdiden alışıyor koçum' sözleriyle sosyal medyada paylaştı. Herkesi şaşkına çeviren görüntüler üzerine Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri harekete geçerek dedenin peşine düştü.



Yapılan araştırmalar neticesinde merkeze bağlı Göksügüzel köyünde ikamet ettiği belirlenen dede Ahmet K. jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına getirilen Ahmet K. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



